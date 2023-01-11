Количество рейсов в Нарьян-Мар из Казани увеличилось до пяти в неделю

Российская авиакомпания «РусЛайн» в этом году увеличила количество рейсов из Казани в Нарьян-Мар до пяти в неделю. Полеты выполняются с техпосадкой в Сыктывкаре, равной одному часу, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Полетная программа из Казани в Нарьян-Мар и в обратном направлении действует до 24 марта. Самолеты из Ненецкого автономного округа в Татарстан летают по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, из Казани – по вторникам и пятницам (по два рейса), воскресеньям.

«С начала 2023 года жители Татарстана могут отправиться в путешествие в три города России, каждый из которых по-своему привлекателен и интересен. Расписание составлено таким образом, чтобы было удобно как пассажирам, которые летят в командировки, так и пассажирам с туристическими визитами», – отметили в пресс-службе.

Помимо Нарьян-Мара продолжится выполнение полетов из Казани в Архангельск и Сыктывкар. Рейсы организованы по программе субсидирования региональных перевозок. Пассажиров перевозят на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200.