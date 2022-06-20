Из Казани увеличат количество авиарейсов в Дубай

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов увеличит количество рейсов из аэропорта Казани в Дубай. Уже с 27 июня добавятся вылеты по понедельникам, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

«В настоящее время перевозчик осуществляет вылеты из Казани по средам и субботам, однако уже с 27 июня будет добавлена дополнительная частота. Таким образом, к началу июля будет выполняться три вылета в неделю», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время по средам и субботам самолет вылетает из Казани в 15.15 и прибывает в аэропорт «Дубай» в 21.15. Обратно он вылетает в 10.05 и прилетает в Казань в 14.15.

По понедельникам (начиная с 27 июня) вылет из Казани запланирован на 17.00, прибытие в Дубай — на 23.00. Обратный вылет назначен на 11.55, посадка в Казани — на 16.00.

Кроме того, еще одно увеличение числа рейсов — по пятницам и воскресеньям — запланировано с 23 сентября. В результате к концу сентября будет выполняться пять вылетов в неделю.

Длительность полета из Казани в Дубай составляет пять часов. Пассажиров перевозят на лайнерах Boeing 737-800.