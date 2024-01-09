news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 9 января 2024 08:35

Из Казани участникам СВО направили автомобиль «Нива»

Скопировать ссылку
Из Казани участникам СВО направили автомобиль «Нива»
Фото: vk.com/a.salikhov_kzn

Из столицы Татарстана бойцам 1231-го полка (воинская часть №29655) направили автомобиль «Нива». Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам чиновника, «Нива» была отправлена совместно с директором ООО «Фестрал» Андузом Галиевым. «Машину загрузили наборами травяного чая и медом, то, что так нужно в холодную зиму», — пояснил он.

Авто прошло техобслуживание и перепрофилирование с учетом задач и пожеланий бойцов, уточнил Альберт Салихов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100