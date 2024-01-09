Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Казани участникам СВО направили автомобиль «Нива»
Из столицы Татарстана бойцам 1231-го полка (воинская часть №29655) направили автомобиль «Нива». Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам чиновника, «Нива» была отправлена совместно с директором ООО «Фестрал» Андузом Галиевым. «Машину загрузили наборами травяного чая и медом, то, что так нужно в холодную зиму», — пояснил он.
Авто прошло техобслуживание и перепрофилирование с учетом задач и пожеланий бойцов, уточнил Альберт Салихов.
Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»