Из Казани участникам СВО направили автомобиль «Нива»

Фото: vk.com/a.salikhov_kzn

Из столицы Татарстана бойцам 1231-го полка (воинская часть №29655) направили автомобиль «Нива». Об этом рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам чиновника, «Нива» была отправлена совместно с директором ООО «Фестрал» Андузом Галиевым. «Машину загрузили наборами травяного чая и медом, то, что так нужно в холодную зиму», — пояснил он.

Авто прошло техобслуживание и перепрофилирование с учетом задач и пожеланий бойцов, уточнил Альберт Салихов.

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