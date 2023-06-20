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Из Казани стартует международный ралли-рейд «Шелковый путь»
5 июля в Казани стартует международный ралли-рейд «Шелковый путь». Дистанция высшей категории сложности проляжет через 13 регионов — протяженность трассы составит 5 421 километр, из которых 2 278 километров придется на спецучастки.
Выбор Татарстана в качестве стартовой точки неслучаен — республика является одним из главных автоспортивных центров России. Мероприятие проводится при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова и Правительства РТ.
5 и 6 июля на территории «Ак Барс Арены» начнутся административные и технические проверки, а днем ранее в районе села Шали Пестречинского района пройдут тестовые заезды.
Церемония открытия гонки состоится на площади Тысячелетия, у стен Казанского Кремля. Перед стартом гостей события ожидает праздничная программа с выступлениями музыкальных коллективов, хореографическими номерами, которые посвятят предстоящему ралли, гостеприимству татарского народа и 10-летию Казанской Универсиады, трюковые представления мото- и квадрофристайлеров, городок ралли и множество других активностей.
За победу в ралли сразятся участники из семи категорий: внедорожники, грузовики, мотовездеходы, мотоциклы, квадроциклы, Гранд-тур «Малые города России» и новом мотоциклетном зачете для участников без гоночного опыта — Adventure Trophy. Борьба фаворитов начнется 7 июля на первом этапе гонки, скоростной участок которого проложен по территории Татарстана. Спецучасток стартует от озера близ села Державино Лаишевского района и протянется на 142 километра — до села Катмыш в Мамадышском районе.
«Затем, покинув гостеприимный Татарстан, караван ралли отправится дальше, бороться за „Белого тигра“ — главный трофей для победителей Международного ралли „Шелковый путь“ 2023 года», — сообщают организаторы.
Ралли продлится 10 дней — до 15 июля.
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