Из Казани, Самары и Новосибирска вновь запустят поезда в Бишкек

Киргизия объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией. В июне поезда вновь начнут курсировать в Бишкек из Казани, Новосибирска и Самары, сообщает ТАСС со ссылкой на «Киргизские железные дороги».

«С начала июня возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения „Киргизских железных дорог“», — отмечается в сообщении госпредприятия.

Так, поезда Бишкек — Самара — Бишкек возобновят движение с 8 июня, Бишкек — Казань — Бишкек — с 6 июня, Бишкек — Новосибирск — Бишкек — с 9 июня. По первому маршруту составы будут курсировать дважды в неделю, из столицы Татарстана — один раз в неделю, а из Новосибирска — один раз в восемь дней.

Пассажирам поездов необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 48 часов до отправки.

Регулярное железнодорожное сообщение между Россией и Киргизией было приостановлено в 2020 году из-за начала пандемии коронавируса.