Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Казани запустят новые авиарейсы в Улан-Удэ, Якутск и Кемерово
Из Казани в этом году запустят новые авиарейсы в Якутск, Улан-Удэ и Кемерово. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель генерального директора авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис.
«Рейсы в Якутск начнут летать начиная с майских праздников, в Кемерово с 15 апреля, если мы сможем уладить все вопросы по Улан-Удэ, то в этом же периоде рейсы из Казани будут летать и туда», – сообщил собеседник.
Он подчеркнул, что эти авиасообщения в обе стороны будут востребованы среди пассажиров причем как в туристических целях, так и в качестве пересадочного хаба.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»