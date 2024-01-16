Из Казани запустят новые авиарейсы в Улан-Удэ, Якутск и Кемерово

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Из Казани в этом году запустят новые авиарейсы в Якутск, Улан-Удэ и Кемерово. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель генерального директора авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис.

«Рейсы в Якутск начнут летать начиная с майских праздников, в Кемерово с 15 апреля, если мы сможем уладить все вопросы по Улан-Удэ, то в этом же периоде рейсы из Казани будут летать и туда», – сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что эти авиасообщения в обе стороны будут востребованы среди пассажиров причем как в туристических целях, так и в качестве пересадочного хаба.