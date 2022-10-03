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Ру Тат
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Казань
3 октября 2022  10:12

Из Казани по мобилизации призвали более 800 солдат и офицеров

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В рамках объявленной частичной мобилизации в татарстанской столице призвали более 800 солдат и офицеров. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

«В рамках первой волны из Казани были призваны более 800 солдат и офицеров», — отметил Алеев.

Он добавил, что исполком города и власти республики приложили усилия для оперативной организации пунктов временного пребывания мобилизованных. 

«На объектах развернуты медпункты, выездная торговля, где мобилизованные могут приобрести нужную им продукцию. Департаментом продовольствия и социального питания в кратчайшие сроки было налажено трехразовое горячее питание. В пунктах пребывания созданы все необходимые санитарные и бытовые условия для комфортного пребывания и отдыха мобилизованных. Для всех бойцов организовали культурно-патриотическую программу, из фондов городских библиотек были переданы книги», — рассказал докладчик.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.  

#мобилизация #Деловой понедельник
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