Из Казани отправится первый гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения в Турции

Сегодня из аэропорта Казани в турецкую провинцию Адана на самолете Ил-76 отправляется собранный жителями Татарстана гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения. Помощь будет отправлена по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова и при содействии МЧС России, заявила заместитель вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня жители Турции смогут получить гуманитарный груз, который был собран совместно с турецким Генконсульством в Казани. Груз содержит всё необходимое, чтобы оказать помощь и поддержку тем, кто пострадал в результате мощнейшего землетрясения, которое принесло много жертв», — заметила заместитель Премьер-министра РТ.

Фазлеева уточнила, что общий вес груза составляет 35 тонн. Стоит отметить, что для транспортировки гуманитарной помощи до самолета потребовалось пять фур.

Вице-премьер также отметила, что это первый самолет, который полетит из Татарстана, хотя отправка гуманитарных грузов осуществляется с первого дня после землетрясения. Дело в том, что до этого помощь отправляли через Москву.

Представитель благотворительного фонда «Сабиль» Талиб Магомедов, ответственный за отправку груза, рассказал, что примерно 20 тонн из 35 приходятся на продуктовые наборы, спальные мешки и принадлежности (одеяла, подушки и прочее), а также на детскую одежду.

Магомедов также подчеркнул, что благотворительные фонды Турции и Татарстана сейчас активно взаимодействуют по вопросу строительства жилья для пострадавших от землетрясения.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в турецкой провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, после которых были зафиксированы еще сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Только на турецкой территории, по последним данным, погибли 47 932 человека.