Из Казани отправился гуманитарный груз для жителей Донбасса

Алина Файзрахманова

Татарстан присоединился к всероссийской акции «Поезд помощи». Сегодня из Казани отправился первый вагон с гуманитарным грузом для жителей Донбасса.

Состав поезда будет сформирован в Москве из брендированных вагонов от каждого субъекта, после чего отправится в Ростовскую область для дальнейшей отгрузки в Донбасс.

Инициаторами акции выступили Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Только в Татарстане волонтерам удалось собрать больше 30 тонн груза.



Фото: © Алина Файзрахманова

«Это товары первой необходимости. И продовольственные товары, и вода. Все, что необходимо в той ситуации, в которой оказались люди в этих народных республиках», – рассказал руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта по Татарстану Ринат Фазылов.