Из Казани отправили служить на флот призывников-срочников

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата РТ проходит первая в этом году осенняя призывная кампания. Призывников из Татарстана отправили на службу в подразделения Военно-Морского флота ВС РФ. К западным границам отправятся около 40 человек.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напутственные слова молодому пополнению флота сказали военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, Протоирей Владимир и Равиль хазрат Зуферов. Они пожелали призывникам хорошей службы и обучения.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов, удачного освоения воинской специальности, чтобы у вас все было хорошо. Через год мы будем ждать вашего возращения крепкими, здоровыми, получившими военную специальность и готовыми защищать свою родину», – пожелал призывникам Военный комиссар Татарстана.

Сергей Погодин напомнил, что ни один из призывников не попадет в зону проведения СВО. Вместе с тем, они не будут проходить военную службу на новых территориях РФ. А когда призывники окончат службу, их вернут домой.