Из Казани открываются авиарейсы рейсы в Анталью

Из Казани сегодня открываются рейсы на средиземноморский курорт Анталья, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Маршрут Казань – Анталья пользуется большим спросом среди жителей Татарстана и ближайших регионов. В этой связи в марте авиаперевозчиком будут выполнены еще три рейса», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, формируется расписание по этому направлению на апрель и последующий летний сезон.

Пассажиров будут перевозить на российских лайнерах Sukhoi Superjet-100 вместимостью 100 человек.