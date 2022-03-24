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Транспорт
24 марта 2022  11:13

Из Казани открываются авиарейсы рейсы в Анталью

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Из Казани сегодня открываются рейсы на средиземноморский курорт Анталья, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана. 

«Маршрут Казань – Анталья пользуется большим спросом среди жителей Татарстана и ближайших регионов. В этой связи в марте авиаперевозчиком будут выполнены еще три рейса», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, формируется расписание по этому направлению на апрель и последующий летний сезон.

Пассажиров будут перевозить на российских лайнерах Sukhoi Superjet-100 вместимостью 100 человек.

#открытие авиарейса
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