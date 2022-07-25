news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
25 июля 2022  17:45

Из Казани открывается новый авиарейс в Анталью

news_top_970_100

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines с 4 августа приступает к выполнению регулярных чартерных рейсов из Казани в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба казанского международного аэропорта.

Всего будет два рейса в неделю. По четвергам самолет вылетает из столицы республики в 23.55, прибывает в Анталью в 05.05, по воскресеньям — в 22.00 с прибытием в 03.05. 

Полеты выполняются на Airbus A321 на 220 мест. 

Ранее в июне полеты из Казани в Анталью начала выполнять российская чартерная авиакомпания. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100