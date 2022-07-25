Из Казани открывается новый авиарейс в Анталью

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines с 4 августа приступает к выполнению регулярных чартерных рейсов из Казани в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба казанского международного аэропорта.

Всего будет два рейса в неделю. По четвергам самолет вылетает из столицы республики в 23.55, прибывает в Анталью в 05.05, по воскресеньям — в 22.00 с прибытием в 03.05.

Полеты выполняются на Airbus A321 на 220 мест.

Ранее в июне полеты из Казани в Анталью начала выполнять российская чартерная авиакомпания.