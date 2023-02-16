Из Казани открылся первый прямой регулярный авиарейс в Абу-Даби

Аэропорт Казани и лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки Air Arabia сегодня открыли первый прямой регулярный рейс в Абу-Даби. Полеты из столицы Татарстана будут выполняться по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Из Казани самолет вылетает в 14.05 и прибывает в ОАЭ в 20.05. Вылет из Абу-Даби назначен на 9.00, посадка в аэропорту столицы Татарстана – на 13.05. Для каждого аэропорта указано местное время.

«Мы открыли первый рейс из Казани в столицу Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Загрузка борта составляет 80%, что является очень хорошим показателем для начала полетной программы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться большим спросом как среди туристов, так и среди представителей бизнеса», – сказал коммерческий директор аэропорта «Казань» Андрей Лопатин.

Длительность перелета составляет пять часов. Время в Объединенных Арабских Эмиратах на час опережает московское.