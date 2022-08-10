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Ру Тат
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Транспорт
10 августа 2022  12:49

Из Казани открылся новый рейс в Хургаду

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Из Казани открылся новый рейс в Хургаду. Полетная программа будет выполняться весь оставшийся период летней навигации, сообщает пресс-служба аэропорта «Казань».

«Полетная программа прямых рейсов из «столицы чак-чаков» в «страну пирамид» была выполнена 7 августа», – отметили в пресс-службе.

Рейсы выполняются через каждые 10–11 дней. Время вылета из Казани варьируется в зависимости от даты, но приходится на утренние часы. Длительность полета составляет около 5,5 часа.

Пассажиров перевозят на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 человек.

#авиарейс
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