Из Казани открылся новый регулярный авиарейс в Санкт-Петербург. В апреле полеты выполняются по понедельникам, средам и пятницам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«В перспективе планируется увеличить количество вылетов, — отметили в пресс-службе. — Длительность перелета составляет чуть более двух часов».

В апреле из Казани самолет будет отправляться в 21.40 и прибывать в Санкт-Петербург в 23.55.

Пассажиров будут перевозить на лайнерах семейства Boeing 737, рассчитанных на 189 человек.