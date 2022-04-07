news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
7 апреля 2022  09:02

Из Казани открылся новый регулярный авиарейс в Санкт-Петербург

news_top_970_100

Из Казани открылся новый регулярный авиарейс в Санкт-Петербург. В апреле полеты выполняются по понедельникам, средам и пятницам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана. 

«В перспективе планируется увеличить количество вылетов, — отметили в пресс-службе. — Длительность перелета составляет чуть более двух часов».

В апреле из Казани самолет будет отправляться в 21.40 и прибывать в Санкт-Петербург в 23.55.

Пассажиров будут перевозить на лайнерах семейства Boeing 737, рассчитанных на 189 человек.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное