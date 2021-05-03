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Ру Тат
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3 мая 2021  14:03

Из Казани открылся новый регулярный авиарейс в Каир

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Из Казани открылся новый авиарейс в Каир. Регулярные рейсы в Египет выполняются на авиалайнерах Boeing 757-200, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Впервые прямой рейс выполнен на крыльях авиакомпании Azur Air 3 мая», — отметили в пресс-службе.

Авиалайнер отправляется из Казани по понедельникам в 10.15 и прибывает в Каир в 14.00 по местному времени. По воскресеньям самолет вылетает из Каира в 16.35 и приземляется в аэропорту Казани в 21.00.

Длительность полета составляет около пяти часов.

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