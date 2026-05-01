Общество 1 мая 2026 09:59

Из Казани открылся новый речной рейс в Набережные Челны

Речной маршрут Казань – Набережные Челны запустили сегодня в Татарстане. Возрождение регулярных пассажирских рейсов по этому направлению спустя десятилетия генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин назвал «важным событием».

«Хочется, чтобы на этом «Флот РТ» не останавливался, чтобы это была наша традиция – каждый год открывать новые направления и радовать пассажиров. В добрый путь! Хорошей погоды, попутного ветра и семь футов под килем!» – сказал он.

Лизалин также попросил первых пассажиров нового рейса после поездки поделиться своими впечатлениями и пожеланиями. «Наша команда хотела бы получить от вас обратную связь – понравилось или нет, нужно что-то изменить или добавить», – отметил он.

На маршруте задействованы современные суда на подводных крыльях «Метеор-2020». В пути они совершают остановки в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. В каждом городе для пассажиров разработаны специальные экскурсионные программы.

Из Казани судно отправляется по пятницам и субботам, а из Набережных Челнов – по субботам и воскресеньям.

Из столицы Татарстана «Метеор» отходит в 8:30. В 11:35 он будет в Чистополе, в 13:20 – в Нижнекамске, в 13:35 – в Елабуге. В Набережные Челны судно прибывает в 14:20.

Из Набережных Челнов «Метеор» отправляется в 13 часов. В Елабугу он прибывает в 13:45, в Нижнекамск – в 14 часов, в Чистополь – в 15:45, в Казань – в 18:50.

Стоимость билетов зависит от дальности поездки. Полный билет от Казани до Набережных Челнов обойдется в 2 тыс. рублей. Дети до пяти лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места.

Действуют льготы для пенсионеров, студентов, детей в возрасте от 5 до 10 лет, многодетных семей, людей с инвалидностью и участников СВО. Приобрести билеты можно на официальном сайте компании «Флот РТ» и в кассах Казанского речного вокзала.

