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Ру Тат
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24 мая 2021  00:07

Из Казани открылся новый авиарейс в Саратов

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С 23 мая авиакомпания Red Wings запустила новый авиарейс из Казани в Саратов, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по графику: 

по воскресеньям
•    вылет из Казани в 18:40, прибытие в Саратов в 20:55;
•    вылет из Саратова в Казань в 17:35, прибытие в Казань в 17:50;

по четвергам
•    вылет из Казани в 18:25, прибытие в Саратов в 20:40;
•    вылет из Саратова в Казань в 21:30, прибытие в Казань в 21:45;

Отмечается, что возможны изменения в графике движения.

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