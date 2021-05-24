Из Казани открылся новый авиарейс в Саратов

С 23 мая авиакомпания Red Wings запустила новый авиарейс из Казани в Саратов, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по графику:

по воскресеньям

• вылет из Казани в 18:40, прибытие в Саратов в 20:55;

• вылет из Саратова в Казань в 17:35, прибытие в Казань в 17:50;

по четвергам

• вылет из Казани в 18:25, прибытие в Саратов в 20:40;

• вылет из Саратова в Казань в 21:30, прибытие в Казань в 21:45;

Отмечается, что возможны изменения в графике движения.