Из Казани открылся новый авиарейс в Саратов

С 23 мая авиакомпания Red Wings запустила новый авиарейс из Казани в Саратов, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по графику:
по воскресеньям
• вылет из Казани в 18:40, прибытие в Саратов в 20:55;
• вылет из Саратова в Казань в 17:35, прибытие в Казань в 17:50;
по четвергам
• вылет из Казани в 18:25, прибытие в Саратов в 20:40;
• вылет из Саратова в Казань в 21:30, прибытие в Казань в 21:45;
Отмечается, что возможны изменения в графике движения.