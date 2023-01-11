Из Казани открылся новый авиарейс в Грозный через Саратов. Полеты выполняются дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба татарстанской авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Из Казани самолет отправляется в 6 утра и совершает посадку в аэропорту Саратова в 8 утра. Из Саратова он вылетает в 9.00 и прибывает в Грозный в 10.00.

Обратный вылет из Чечни назначен на 10.50 с посадкой в Саратове в 13.50. Затем лайнер отправляется из Саратова 14.50 и приземляется в Казани в 14.50. «Время для каждого аэропорта указано местное», – отметили в пресс-службе.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.