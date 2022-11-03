Из Казани открылись туристические рейсы в Хургаду

Авиакомпания «Россия» возобновила полеты из Казани на египетский курорт – в Хургаду. Первый чартерный туристический рейс был выполнен при полной загрузке, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Самолеты по маршруту Казань – Хургада будут летать два раза в неделю – по вторникам и субботам.

«Билеты на рейсы доступны при бронировании комплексного туристического продукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле и экскурсионные программы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что курорты Египта и Турции всегда востребованы у российских туристов. В связи с этим прогнозируется высокая загруженность рейсов по этим направлениям.