Из Казани открылись туристические рейсы на Гоа

Из Казани открылись туристические рейсы в индийский штат-курорт Гоа. Полеты будут выполняться каждые десять дней, сообщает пресс-служба аэропорта столицы РТ.

«В связи с высоким спросом среди российских туристов возобновлена полетная программа туристических рейсов. 12 декабря состоялся первый в этом сезоне авиарейс, загрузка которого составила 100%», – говорится в сообщении.

На маршруте задействованы авиалайнеры Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.

Рейсы будут выполнять до конца марта 2025 года. Для приобретения турпутевок нужно обратиться к туроператорам.