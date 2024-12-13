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Из Казани открылись туристические рейсы на Гоа
Из Казани открылись туристические рейсы в индийский штат-курорт Гоа. Полеты будут выполняться каждые десять дней, сообщает пресс-служба аэропорта столицы РТ.
«В связи с высоким спросом среди российских туристов возобновлена полетная программа туристических рейсов. 12 декабря состоялся первый в этом сезоне авиарейс, загрузка которого составила 100%», – говорится в сообщении.
На маршруте задействованы авиалайнеры Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.
Рейсы будут выполнять до конца марта 2025 года. Для приобретения турпутевок нужно обратиться к туроператорам.
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