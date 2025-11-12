Из Казани открылись прямые регулярные авиарейсы в Краснодар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С ноября 2025 года между Казанью и Краснодаром запускается новый прямой регулярный авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба Казанского аэропорта.

Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам – на комфортабельном самолете Airbus A321 с 220 пассажирскими местами.

Вылет из Казани запланирован на 12:25 с прибытием в Краснодар в 16:10, время в пути – 3 часа 45 минут. Обратный рейс из Краснодара отправляется в 17:30 и прибывает в Казань в 21:00, время полета составляет 3 часа 30 минут.