Из Казани открылись прямые авиарейсы в Самарканд. Полеты выполняются один раз в неделю – по вторникам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Узбекистана самолет вылетает в 18.20 и прибывает в Казань в 19.20. Из столицы Татарстана лайнер отправляется в 20.30 и приземляется в Самарканде в 1.40 следующего дня.

«Указано местное время для каждого аэропорта. Время в Узбекистане на два часа опережает московское. В расписании возможны изменения», – отметили в пресс-службе.

Длительность перелета составляет три часа. Пассажиров перевозят на «Суперджет-100».