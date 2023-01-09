Из Казани открылись еженедельные прямые рейсы в Салехард

Из аэропорта Казани открылся новый прямой рейс в Салехард. Полеты будут выполняться еженедельно, в том числе и в летний период, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Из Казани самолет вылетает по воскресеньям в 4.25 и прибывает в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа в 8.40. Обратно лайнер вылетает в субботу в 16.30 с прибытием в Казань в 17.00.

«Длительность полета составляет 2 часа 30 минут. Время в Ямало-Ненецком автономном округе на два часа опережает московское», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров перевозят на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 93 человека. На первом рейсе, который состоялся 8 января, в Казань из Салехарда прибыли 86 пассажиров.