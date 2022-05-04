Из Казани открылись чартерные туристические рейсы в Анталью. Полеты выполняются два раза в сутки семь дней в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«В Анталью вылеты осуществляются в 2.30 и 15.10. В конце мая запланировано увеличение числа вылетов до трех в сутки, — отметили в пресс-службе. — Приобрести туры можно у туроператоров и в турагентствах».

Авиакомпания Turkish Airlines перевозит пассажиров на лайнерах Airbus A321 и Boeing 737-800, в которых имеется от 180 до 200 кресел.

Во второй половине мая планируется запуск рейсов в Бодрум и Даламан.