Из Казани запускаются туристические авиарейсы на курорты Египта и Индии

Из Казани в ноябре откроются туристические рейсы на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, до конца этого года планируется запуск полетов в индийский штат Гоа, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

В Шарм-эль-Шейх рейсы начнут выполняться с 18 ноября. Пассажиров будут перевозить преимущественно по вторникам, средам и пятницам на 336-местных лайнерах Boeing 767-300.

В Хургаду самолеты будут летать с 19 ноября по средам, субботам и воскресеньям – по определенным датам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 757-200 на 238 посадочных мест.

В Гоа вылеты будут выполняться в среднем каждые десять дней на Boeing 757-200 вместимостью 238 человек.

«Для бронирования туров нужно обращаться к туроператорам», – отметили в пресс-службе.

Программа полетов будет действовать до конца марта следующего года.