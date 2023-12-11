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Из Казани откроются транзитные авиарейсы в Бангкок через Ашхабад
Авиакомпания Turkmenistan Airlines 22 декабря запустит транзитные рейсы из Казани в Бангкок через Ашхабад, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
«Рейсы будут выполняться по пятницам и субботам на крыльях авиалайнеров 737-800 и широкофюзеляжном 777-300 семейства Boeing», – говорится в сообщении.
По пятницам вылет из Казани назначен на 10.00, прибытие в аэропорт Ашхабада – в 15.10. Из Туркменистана в Таиланд самолет вылетит в 18.15.
По субботам из столицы Татарстана вылет запланирован на 17.00 с прибытием в Ашхабад в 22.10. В Бангкок лайнер отправится уже в воскресенье в 3.10.
Из Таиланда в Туркменистан рейсы будут выполняться по субботам в 4.20, из Ашхабада в Казань – в 13.15. По воскресеньям из Бангкока самолет будет вылетать в 14.05, из Ашхабада – в 21.50.
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