Из Казани откроются транзитные авиарейсы в Бангкок через Ашхабад

Авиакомпания Turkmenistan Airlines 22 декабря запустит транзитные рейсы из Казани в Бангкок через Ашхабад, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Рейсы будут выполняться по пятницам и субботам на крыльях авиалайнеров 737-800 и широкофюзеляжном 777-300 семейства Boeing», – говорится в сообщении.

По пятницам вылет из Казани назначен на 10.00, прибытие в аэропорт Ашхабада – в 15.10. Из Туркменистана в Таиланд самолет вылетит в 18.15.

По субботам из столицы Татарстана вылет запланирован на 17.00 с прибытием в Ашхабад в 22.10. В Бангкок лайнер отправится уже в воскресенье в 3.10.

Из Таиланда в Туркменистан рейсы будут выполняться по субботам в 4.20, из Ашхабада в Казань – в 13.15. По воскресеньям из Бангкока самолет будет вылетать в 14.05, из Ашхабада – в 21.50.