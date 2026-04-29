Из Казани откроются регулярные авиарейсы в Нальчик и Сочи

Регулярные рейсы по маршруту Казань – Нальчик – Сочи запустит 2 мая авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Полеты будут выполняться по субботам и средам, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Новые рейсы предоставляют возможность жителям и гостям Казани быстро и комфортно добраться до популярных курортных направлений – Нальчика и Сочи. Маршрут был выбран с учетом высокого спроса на путешествия в эти регионы», – говорится в сообщении.

На маршруте задействуют канадские авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200» вместимостью 50 пассажиров.