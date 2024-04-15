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Из Казани откроются регулярные авиарейсы в Калугу
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Фото: © «Татар-информ»
Из Казани 1 мая откроются регулярные рейсы в Калугу. Перелеты в Калужскую область и обратно будут выполняться по понедельникам и средам, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».
«Время в пути из Казани в Калугу составит 1 час 40 минут», – говорится в сообщении.
На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200 максимальной вместимостью 50 пассажиров.
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