Из Казани откроются регулярные авиарейсы в Калугу

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Из Казани 1 мая откроются регулярные рейсы в Калугу. Перелеты в Калужскую область и обратно будут выполняться по понедельникам и средам, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

«Время в пути из Казани в Калугу составит 1 час 40 минут», – говорится в сообщении.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200 максимальной вместимостью 50 пассажиров.