Из Казани откроются регулярные авиарейсы в Дубай

Из Казани 30 апреля откроются регулярные авиарейсы в Дубай. Полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани самолеты будут вылетать по пятницам в 3.05 и прибывать в Объединенные Арабские Эмираты в 9.00. Обратный вылет запланирован на 23.30, а прибытие в аэропорт Казани — на 3.35 следующего дня.

Такая программа полетов будет действовать до конца октября. При этом возможны изменения в графике движения.

«Время в пути составит около пяти часов. Для каждого аэропорта указано местное время. Время в ОАЭ на один час опережает московское», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Boeing 767-300.