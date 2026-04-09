Из Казани откроются речные маршруты в Нижний Новгород и Сарапул

В навигацию этого года планируется увеличить количество речных рейсов из Нижнего Новгорода в Казань, а также запустить маршрут из Казани в Сарапул. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор компании «Водолет» Никита Итальянцев.

«Начиная с 2024 года осуществляются регулярные рейсы на „Метеорах“ по маршруту Нижний Новгород – Казань и в обратном направлении. Маршрут проходит с остановками в Васильсурске, Козьмодемьянске, Чебоксарах и Мариинском Посаде. Он показал себя очень востребованным как в сторону Казани, так и в сторону Нижнего Новгорода. За два года этим маршрутом воспользовались 26 тыс. человек», – рассказал он.

По словам Итальянцева, в навигацию 2026 года планируется выполнить 58 рейсов в каждом направлении. «Регулярность отправлений – по выходным дням в мае, сентябре и октябре. Планируем начать навигацию рейсом в Казань 2 мая. Но всё зависит от ситуации с паводком», – отметил он.

В июне, июле и августе «Метеоры» будут отправляться по вторникам, четвергам и субботам из Нижнего Новгорода в 6 утра и прибывать в Казань в 15 часов. Из Казани они будут ходить по средам, пятницам и воскресеньям в 7 утра и приходить в Нижний Новгород в 16 часов.

«Наша флотилия скоростных судов должна пополниться еще одним „Метеором“, который может начать работу, в том числе и на линии Казань – Нижний Новгород. Тем самым увеличится количество рейсов и регулярность отправлений. Есть вероятность, что практически каждый день можно будет отправиться на „Метеорах“ в Казань и Нижний Новгород», – отметил гендиректор «Водолета».

Он добавил, что также прорабатываются рейсы из Казани в Сарапул и обратно. На июль-август предварительно запланировано по пять рейсов в обоих направлениях.

«Планируем, что рейсы будут осуществляться с заходом в Чистополь, Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны, Николо-Березовку. При этом Сарапул не будет конечной точкой этого маршрута, на следующий день „Метеор“ отправится дальше. Более конкретная информация по данному маршруту будет доступна уже после начала навигации», – заключил Итальянцев.