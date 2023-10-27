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Из Казани откроются прямые авиарейсы в Тбилиси и Кутаиси
Авиакомпания Red Wings запустит из Казани два новых прямых рейса в Грузию. С 13 ноября из столицы Татарстана начнут выполняться полеты в Тбилиси, а с 3 декабря — в Кутаиси. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Из Казани в Тбилиси самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. Так, на понедельник вылет назначен на 8.55, прибытие на 13.00. В пятницу рейс будет выполняться в 4.40 с прибытием в Грузию в 8.45. Полет продлится более трех часов.
Из столицы Татарстана в Кутаиси лайнеры будут отправляться по воскресеньям и вторникам. В воскресенье вылет запланирован на 4.25 с прибытием в 8.40. По вторникам самолеты будут отправляться в 14.40 и прибывать в 18.45. Длительность полета составит более трех часов.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах SSJ 100. Разница во времени между Татарстаном и Грузией — один час.
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