Из Казани откроются прямые авиарейсы в Тбилиси и Кутаиси

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авиакомпания Red Wings запустит из Казани два новых прямых рейса в Грузию. С 13 ноября из столицы Татарстана начнут выполняться полеты в Тбилиси, а с 3 декабря — в Кутаиси. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Из Казани в Тбилиси самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. Так, на понедельник вылет назначен на 8.55, прибытие на 13.00. В пятницу рейс будет выполняться в 4.40 с прибытием в Грузию в 8.45. Полет продлится более трех часов.

Из столицы Татарстана в Кутаиси лайнеры будут отправляться по воскресеньям и вторникам. В воскресенье вылет запланирован на 4.25 с прибытием в 8.40. По вторникам самолеты будут отправляться в 14.40 и прибывать в 18.45. Длительность полета составит более трех часов.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах SSJ 100. Разница во времени между Татарстаном и Грузией — один час.