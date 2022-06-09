Из Казани откроются новые регулярные рейсы в Москву

Из Казани 10 июня откроются новые регулярные рейсы в Москву. Полеты будут выполняться ежедневно, кроме субботы, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани самолет вылетит в 20.50 и прилетит в московский аэропорт «Шереметьево» в 22.30. Из Москвы он отправится в 18.25 и совершит посадку в Казани в 20.10.

«Билеты по выгодным тарифам от 2050 рублей уже в продаже», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на авиалайнере Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания.