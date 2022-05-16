Из Казани откроются новые прямые рейсы в Душанбе

Из Казани 26 мая откроются новые прямые рейсы в Душанбе. Полеты будут выполняться по четвергам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Вылет из Казани запланирован на 3.05, прибытие в Душанбе – в 8.30. Обратно из столицы Таджикистана самолет вылетит в 10.00 и приземлится в 11.45.

Длительность полета составит около трех с половиной часов. «Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Душанбе на два часа опережает московское», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на Airbus А321neo, который рассчитан на 218 человек.