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Ру Тат
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Транспорт
16 мая 2022  17:24

Из Казани откроются новые прямые рейсы в Душанбе

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Из Казани 26 мая откроются новые прямые рейсы в Душанбе. Полеты будут выполняться по четвергам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Вылет из Казани запланирован на 3.05, прибытие в Душанбе – в 8.30. Обратно из столицы Таджикистана самолет вылетит в 10.00 и приземлится в 11.45.

Длительность полета составит около трех с половиной часов. «Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Душанбе на два часа опережает московское», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на Airbus А321neo, который рассчитан на 218 человек.

#авиарейс
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