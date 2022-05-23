Из Казани откроются новые прямые авиарейсы в Орск

Из Казани 25 мая состоится первый прямой рейс в Орск. Отправиться в Оренбургскую область можно будет три раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

По средам и воскресеньям из аэропорта Казани рейс будет выполняться в 19.40 с прибытием в Орск в 23.00. Обратный вылет назначен на 23.50 с посадкой в столице Татарстана в 23.25.

По пятницам из Казани самолет вылетит в 23.10 и прибудет в аэропорт Орска в субботу в 2.40. Обратный рейс запланирован в субботу на 3.30 и посадка в аэропорту Казани – на 3.05. «Время для каждого аэропорта указано местное», – уточнили в пресс-службе.

Длительность полета займет более полутора часов.