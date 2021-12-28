Из Казани откроются новые авиарейсы в столицу Калмыкии

Из Казани с 3 января 2022 года начнутся полеты по новому маршруту в Элисту. Прямые рейсы в столицу Калмыкии будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Самолеты будут летать по понедельникам и пятницам. Так, вылет из Казани запланирован на 9.30, прибытие в аэропорт Элисты – в 11.30. Обратный вылет из Элисты назначен на 12.30, а прибытие в столицу Татарстана – на 14.35.

«Время в пути составит два часа», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест.