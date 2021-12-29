Из Казани откроются новые авиарейсы в Саранск

Из Казани 2 января откроются авиарейсы по новому маршруту в Саранск. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Вылет из столицы Татарстана запланирован в 20.00, прибытие в аэропорт Саранска – в 20.50. Обратный вылет из столицы Мордовии назначен на 21.30, прибытие в Казань – на 22.20.

«Время для всех аэропортов указано местное. Длительность полета составит менее часа», – уточнили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Бомбардье CRJ-200 максимальной вместимостью 50 человек.