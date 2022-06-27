Из Казани откроются новые авиарейсы в Красноярск и Самару. Полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям в летний период, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Открыта продажа билетов по новым направлениям Казань — Красноярск и Казань — Самара и обратно», — отметили в пресс-службе.

Из Казани в Самару самолет отправится в 17.20 и прибудет в 19.20. Длительность полета составит один час.

Из Казани в Красноярск отправление назначено на 21.50 по местному времени, прилет — на 6.05 следующего дня по местному времени. Время в пути составит 4 часа 20 минут.

«Для каждого из аэропортов указано местное время», — уточнили в пресс-службе.

Новое направление Казань — Красноярск будет выполняться по программе субсидирования региональных авиаперевозок.

Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.