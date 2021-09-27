Из Казани откроются еженедельные авиарейсы в Пермь и Норильск

Из Казани 2 октября откроются авиарейсы в Пермь и Норильск. Полеты будут выполняться еженедельно, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани в Пермь самолеты будут вылетать по субботам в 20.15 и прибывать в 23.40. Обратный рейс будет выполняться также по субботам в 19.00. Прибытие в столицу Татарстана запланировано на 18.25.

В Норильск из Казани и обратно самолеты будут летать по субботам с промежуточной посадкой в Перми. Вылет назначен на 20.15, прибытие – в 6.30. Из Норильска рейс планируется на 15.55, прибытие в столицу Татарстана – в 18.25.

«Время для каждого аэропорта указано местное», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.