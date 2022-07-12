Из Казани откроются авиарейсы в Сыктывкар и Архангельск

Из Казани 20 июля откроются авиарейсы в Сыктывкар и Архангельск. Полеты будут выполняться два раза в неделю до 28 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Время в пути в Сыктывкар составит 1 час 25 минут, в Архангельск – 3 часа 45 минут с учетом непродолжительной техпосадки в Сыктывкаре, – отметили в пресс-службе. – Для каждого аэропорта указано местное время. В расписании возможны изменения».

Рейсы по маршруту Казань – Сыктывкар – Архангельск будут выполняться по средам и воскресеньям. Вылет из Казани в Сыктывкар назначен на 11.15 с прибытием в 12.40. Из Сыктывкара в Архангельск самолет отправится в 13.40 и прибудет в 15.00.

Рейсы по маршруту Архангельск – Сыктывкар – Казань будут также осуществляться по средам и воскресеньям. Вылет из Архангельска в Сыктывкар запланирован на 15.45, прилет – 17.05. Из Сыктывкара в Казань лайнер отправится в 18.05 и прибудет в 19.35.

Пассажиров будут перевозить на современных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.