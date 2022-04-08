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Транспорт
8 апреля 2022  10:15

Из Казани откроются авиарейсы в Сочи и Минеральные Воды

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Из Казани с 23 апреля начнутся полеты в Сочи и Минеральные Воды. Продажа билетов уже открыта, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана. 

«На Черноморском побережье пляжный сезон совсем скоро будет открыт, на курортах Минеральных Вод всегда ждет комплекс оздоровительных процедур», – говорится в сообщении. 

Рейс Казань – Минеральные Воды – Казань будет выполняться по четвергам и субботам. Улететь из Казани в Сочи и обратно можно будет по четвергам и воскресеньям.

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