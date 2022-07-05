Из Казани откроются авиарейсы в Нур-Султан

Из Казани с 17 июля откроются авиарейсы в Нур-Султан. Полеты из Татарстана в Казахстан будут выполняться по воскресеньям, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Вылеты из Нур-Султана в Казань будут осуществляться с 18 июля по понедельникам», – отметили в министерстве.

На маршруте будут задействованы современные лайнеры SSJ100, рассчитанные на 100 человек.

Российская авиакомпания Red Wings уже выполняет рейсы из международного аэропорта «Казань» в Алматы, Анталью и Стамбул, а также в Екатеринбург, Челябинск и Омск.