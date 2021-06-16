Из Казани откроются авиарейсы в Иркутск через Барнаул

Из столицы Татарстана 30 июня откроются авиарейсы в Иркутск. Рейсы по маршруту Казань — Барнаул — Иркутск будут выполняться один раз в неделю по средам. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Из Казани вылет запланирован в 6.30, посадка в Барнауле — в 14.00. Из Барнаула вылет назначен на 14.50 с посадкой в Иркутске в 18.20.

Обратно из Иркутской области самолет вылетит в 19.20 и совершит посадку в Барнауле в 20.20. В Казань лайнер отправится в 21.10 и приземлится в 20.40.

«Время для каждого аэропорта указано местное», — отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Бомбардье CRJ-200 с максимальной вместимостью 50 человек.