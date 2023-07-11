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Из Казани откроется прямой регулярный авиарейс в Мурманск
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Прямой регулярный авиарейс откроется 26 июля из Казани в Мурманск. Перелет продлится три часа, сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind.
Из Казани самолеты будут вылетать по средам в 23.30 и прибывать в 2.25. Из Мурманска полеты будут выполняться по четвергам в 8.55 с прибытием в 11.55.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Боинг 737-800 с компоновкой 189 мест.
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