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Из Казани откроется прямой регулярный авиарейс в Мурманск
Nordwind 4 июня откроет прямой регулярный рейс из Казани в Мурманск. Первый вылет из Мурманской области запланирован на 5 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Из Казани самолеты будут летать по вторникам и субботам, из Мурманска – по средам и субботам. Длительность перелета составит 2 часа 55 минут.
«Уже сейчас мы видим довольно высокую динамику бронирования билетов. Также благодаря сформированной стыковочной модели в аэропорту Казани пассажирам станут доступны трансферные перелеты из Мурманска в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Махачкалу, Грозный и Калининград с удобной пересадкой в столице Татарстана», – отметил заместитель генерального директора авиакомпании Антон Маттис.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Боинг 737-800 и Airbus A321.
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