В Казани откроется новый международный рейс в Бохтар

Российская авиакомпания Nordwind 12 сентября откроет новый международный рейс из Казани в Бохтар, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Регулярные перелеты в Таджикистан запланированы один раз в неделю по четвергам», – отметили в пресс-службе.

Из Казани самолет будет вылетать в 3.20 с посадкой в Бохтаре в 8.45 по местному времени. Вылеты в обратном направлении назначены на 10.15 с прибытием в 11.50 по местному времени.

Полеты будут выполняться на 189-местных воздушных судах Боинг 737-800. Длительность перелета составит 3,5 часа.