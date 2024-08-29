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В Казани откроется новый международный рейс в Бохтар
Российская авиакомпания Nordwind 12 сентября откроет новый международный рейс из Казани в Бохтар, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
«Регулярные перелеты в Таджикистан запланированы один раз в неделю по четвергам», – отметили в пресс-службе.
Из Казани самолет будет вылетать в 3.20 с посадкой в Бохтаре в 8.45 по местному времени. Вылеты в обратном направлении назначены на 10.15 с прибытием в 11.50 по местному времени.
Полеты будут выполняться на 189-местных воздушных судах Боинг 737-800. Длительность перелета составит 3,5 часа.
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