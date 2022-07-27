Из Казани откроется новый автобусный маршрут в Уруссу

Из Казани в ближайшее время откроется новый автобусный маршрут в Уруссу. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков.

«Чтобы установить регулярный межмуниципальный маршрут, нужно заявление от перевозчика. Решение принимается министерством исходя из потребности населения и устойчивого пассажиропотока, а он не всегда стабилен. Там, где хороший пассажиропоток, и маршруты стабильны», – рассказал спикер.

По словам Садыкова, в настоящее время в Татарстане действуют 165 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, которые обслуживают 45 перевозчиков. «Эти маршруты достаточно востребованы», – отметил он.

Миндортрансом республики разработана программа субсидирования сельских маршрутов для софинансирования районам расходов, связанных с транспортным обслуживанием населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В этом году предусмотрено 300 млн рублей для организации внутримуниципальных сельских маршрутов.