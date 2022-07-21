Из Казани осенью откроются прямые регулярные рейсы в Грозный, Иркутск и Новокузнецк, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Уже открыта продажа билетов на прямые регулярные рейсы в Грозный, Иркутск и Новокузнецк согласно расписанию, — отметили в пресс-службе. — Для каждого аэропорта указано местное время».

Так, в Грозный рейсы будут выполняться с 4 октября по вторникам. Вылет из Казани назначен на 9.50, прибытие в Грозный — 12.40. Обратный вылет состоится в 13.40, посадка в аэропорту Казани — в 16.20.

С 1 ноября будет добавлен еще один вылет — по субботам. И изменится график движения.

В Иркутск полеты начнутся с 30 октября и будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Казани запланирован на 23.20, прибытие в Иркутск — на следующие сутки в 9.05. Обратно самолет будет вылетать по понедельникам и пятницам в 10.20 с посадкой в аэропорту Казани в 10.40.

В Новокузнецк рейсы откроются 1 ноября, лайнеры будут летать по вторникам и субботам. Из Казани пассажиры отправятся в 2.00 и будут в Новокузнецке в 9.30. Обратный вылет планируется в 10.35, прибытие в столицу Татарстана — в 10.25.

Перелеты будут выполняться на самолетах Боинг 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.