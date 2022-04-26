Из Казани начал курсировать пригородный поезд в Йошкар-Олу

Из Йошкар-Олы возобновлено движение пригородного поезда в Казань. Монопоезд будет ходить по этому маршруту до середины октября, сообщается в Telegram-канале компании «Содружество».

Поезд с одним вагоном, или рельсовый автобус, курсирует из Йошкар-Олы по субботам, воскресеньям и понедельникам. Из столицы Марий Эл поезд №6382 отправляется в 7.43 и прибывает в Казань в 11.05.

Из столицы Татарстана пригородный поезд №6383 ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. Он отправляется в 14.18 и прибывает в 17.45.

До Казани поезд следует с 16 остановками и движется 3 часа 20 минут. Такой монопоезд имеет 74 посадочных места и вмещает 180 пассажиров.