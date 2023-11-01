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Руc Тат
СВО 1 ноября 2023 10:13

Из Казани на службу в зону СВО отправляются кубинцы и арабы

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Иностранные граждане также прибывают на службу. Кубинцы и арабы подписывают контракт и убывают в зону СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Количество обратившихся иностранных граждан резко увеличилось. Основной их мотив – это получение Российского гражданства после полугода участия в спецоперации и высокие денежные выплаты», – сказал он.

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#служба по контракту
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