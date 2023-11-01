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Новости Татарстана и Казани
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Из Казани на службу в зону СВО отправляются кубинцы и арабы
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Иностранные граждане также прибывают на службу. Кубинцы и арабы подписывают контракт и убывают в зону СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.
«Количество обратившихся иностранных граждан резко увеличилось. Основной их мотив – это получение Российского гражданства после полугода участия в спецоперации и высокие денежные выплаты», – сказал он.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
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